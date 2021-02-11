برلماني: شائعات نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيعها بلبلة فارغة

كتب- نشأت علي:

قال النائب الطاهر عبدالحميد عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لهجمة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الشائعات الخبيثة والمغرضة التي يطلقها أعداء الوطن والموتورين في محاولة للنيل منه.

وأشار عبدالحميد في بيان، إلى الشائعات الخبيثة حول نية الحكومة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى أماكن بديلة تمهيدا لبيع المنطقة لمستمر أجنبي، قائلا: شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لتهييج الناس وإحداث بلبلة.

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر كلها تخضع للتطوير والتحسين برؤية شاملة للتنمية يقودها الرئيس السيسي، مضيفا أن أسواق العتبة والموسكي والفجالة، ستخضع للتطوير وإعادة التنظيم من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة لكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق ومراعاة للبعد الجمالي والتراثي للمنطقة.

وأكد على أن أعداء الوطن، لم يتراجعوا بعد عن حملاتهم الهدامة الكاذبة لكن ملايين المصريين يشعرون تماما بكل الإنجازات بالدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية، فمصر تنطلق بالفعل للمستقبل.