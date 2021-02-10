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فيديو.. كيف نحمي أطفالنا من الأنفلونزا وفيروس كورونا؟

11:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021
فيديو.. كيف نحمي أطفالنا من الأنفلونزا وفيروس كورونا؟

كيف نحمي أطفالنا من الأنفلونزا وفيروس كورونا؟

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو، يشرح كيفية مساعدة الأطفال في حماية أنفسهم من الأنفلونزا وفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وجاء في الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أنه من أهم النصائح طرق غسل اليدين بشكل صحيح بالماء والصابون قبل الأكل وبعده وبعد دخول الحمام.

كما نصحت بضرورة الاهتمام بنظافة الغرف والمنزل وتناول الغذاء الصحي وشرب كميات كبيرة من المياه والبعد عن المناطق المزدحمة.

الانفلونزا فيروس كورونا حماية الأطفال صحة الأطفال

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