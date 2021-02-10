رئيس الهجرة الدولية: شعرت بضيافة مصر للمهاجرين

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من التساؤلات لرئيس البعثة الخاصة للمنظمة الدولية للهجرة، منها سبب عدم تسجيل نحو 5.5 مليون شخص من المهاجرين بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الأربعاء، وبحضور رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دي بويك.

كما تساءل أبوالعلا، عن الجهود التي يمكن أن تقدمها المنظمة لمصر، لاسيما وأنه في كثير من الأحيان يتسبب بعض اللاجئين في مشاكل وصراعات مع المصريين.

وأضاف أبوالعلا: مصر تقدم مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الاجتماعية والصحية وغيرها، متسائلا عن تقييم المنظمة لما تقوم به مصر من حقوق تجاه المهاجرين واللاجئين، وكذلك المساعدات التي تقوم بها مصر تجاه المهاجرين في مواجهة وباء كورونا.

ومن جانبه أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لوران دي بويك، على ضرورة وجود وثيقة قانونية للمهاجر تنظم إقامته وحصوله على الخدمات بالبلاد، مشيرا إلى وجود العديد من الآليات مثل ترخيص العمل والإقامة.

وأضاف: بالنسبة للمهاجر غير النظامي أو غير المسجل فقد يكون دخل البلاد من خلال وسائل التهريب، ونسعى لجذبهم، بالتحدث إليهم بأننا لن نحبسهم وإنما نريد معرفتهم وتسجيل بياناتهم وتعريفهم حقوقهم وواجباتهم، ونعمل الآن مع وزارة الداخلية، لعمل بطاقة هوية خاصة بالمهاجرين.

وأكد: الاستقبال الذي تلقيته في مصر كان إيجابيا، وأشعر بوجود إحساس كبير بالضيافة في مصر، وهناك صورة إيجابية لمعاملة الأجنبي بها، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تتحمله الحكومة المصرية من تكاليف لتقديم خدمات إلى المهاجرين، سواء خدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية دون تفرقة بينهم وبين المصريين.

وتابع: حال وجود أمور فردية فهو أمر موجود في كل المجتمعات، وبشكل عام، فأرى مصر جاذبة للمهاجرين نظرًا لاستقرارها، مقارنة بدول أخرى.

وحول دور المنظمة في مواجهة أزمة وباء كورونا، قال: نسعى للتعريف والتوعية بالوباء ومكافحة الوباء لدى المهاجرين وكذلك مساعدة الفرق الطبية حتى يقوموا بدورهم في مواجهة الوباء، مشيدا بموقف مصر من توفير اللقاح للفرق الطبية وكذلك للمهاجرين.​