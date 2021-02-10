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في زيارة رسمية.. رئيس وزراء الأردن يصل القاهرة على رأس وفد وزاري

09:42 م الأربعاء 10 فبراير 2021
في زيارة رسمية.. رئيس وزراء الأردن يصل القاهرة على رأس وفد وزاري

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، في زيارة رسمية للبلاد، يلتقي خلالها عددا من المسئولين لبحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق له، ويضم عدة وزراء في المجالات الاقتصادية والطاقة، على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصول الوفد باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.

استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، المهندس طارق الملا وزير البترول، وأمجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأعضاء السفارة الأردنية بالقاهرة.​

مطار القاهرة الدولي بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني جامعة الدول العربية طارق الملا

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