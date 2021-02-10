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وزيرة الثقافة تصدر قراراً بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق

07:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021
وزيرة الثقافة تصدر قراراً بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 م2 وما بها من مبان منفذة على مساحة 1400 م وتضم 33 فصلا دراسيا.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن قرار إنشاء فرع الأكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشآت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات.

وأضافت أن فرع الأكاديمية بمدينة الشروق يعد رافداً جديداً يثري منظومة العمل الإبداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك في تنمية المجتمع وبناء الإنسان من خلال إعداد كوادر فنية متخصصة تساهم في الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين أبناء الوطن لمواجهة التعصب والأفكار المتطرفة.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون إن فرع الأكاديمية الجديد بمدينة الشروق يتيح الفرصة أمام الشباب لصقل مواهبهم بالدراسة المتخصصة، مؤكداً أن العمل بها يتم على مرحلتين الأولى تبدأ بقسم الإخراج في المعهد العالي للسينما وقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للباليه والمعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار )، أما المرحلة الثانية تضم استكمالا لباقي تخصصات معاهد الأكاديمية.

وأشار إلى أن الإعلان عن قبول الدفعات الجديدة في تخصصات المرحلة الأولى سيتم خلال أيام قليلة من الافتتاح الرسمي وتابع أنه جاري حالياً دراسة افتتاح أفرع جديدة بجامعتي المنصورة بمحافظة الدقهلية وقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.​

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أكاديمية الفنون مدينة الشروق

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