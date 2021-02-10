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البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

07:41 م الأربعاء 10 فبراير 2021
البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

قداسة البابا تواضروس الثاني

كتب- مصراوي:

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقد البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيسبوك في تمام السادسة والنصف مساء.​

البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية القنوات المسيحية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيسبوك

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