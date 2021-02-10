الحكومة توافق على قراراين جمهوريين بتخصيص قطع أراضي للنفع العام

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني.

وتتمثل هذه المساحات في 500,91 فدان ناحية منطقة جعل (أم الرويسات) بمركز بئر العبد، ومساحة 498,93 فدان تقريبا ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، ومساحة 500,46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبوعويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321,94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد (يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائي متاح)؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.