قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات المظلات
كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 2021 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات المظلات، تتكون من طبقة واحدة من النحاس المطلي باللون الذهبي، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء، على أن تلك الميدالية تمنح لجميع الضباط / صف الضباط الموجودين بالخدمة يوم 21 سبتمبر 2002.
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