أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الشوربجي: الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لم تنعقد منذ 2018

02:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الشوربجي: الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لم تنعقد منذ 2018

عبد الصادق الشوربجي

كتب- مينا غالي:

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات العمومية اليوم لمناقشة كافة جوانب العمل الإداري والمالي والصحفي بالمؤسسات الصحفية القومية، فضلاً عن مناقشة اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية.

وأضاف الشوربجي، خلال لقاء مع الصحفيين بمقر الهيئة، أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لم تنعقد منذ 2018، كما أن مجالس الإدارة لم تنعقد منذ فبراير 2020، مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون تنظيم الصحافة وفي 2018، لم يكن هناك مجالس الإدارة ولا جمعيات عمومية، وإنما كان رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير مؤقتين.

وأضاف أن الهيئة منذ تشكيلها وضعت على رأس أولوياتها تشكيل مجالس الإدارة والجميعات العمومية، وإجراء حركة تغييرات رؤساء تحرير الإصدارات الصحيفة.

عبد الصادق الشوربجي المؤسسات الصحفية الجمعيات العمومية

الخبر التالى:

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة يشيد بجهود مصر والخدمات التي تقدمها للاجئين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170780

    عدد المصابين

  • 133098

    عدد المتعافين

  • 9751

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عودة الأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الخميس حتى الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا