السيسي مهنئًا دبيبة: مستعدون للاستمرار في تلبية احتياجات الأشقاء الليبيين

كتب- مصراوي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع عبدالحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ عبدالحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.

كما أكد الرئيس استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين؛ لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتداداً لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقاً من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن دبيبة أعرب عن شكره لتهنئة الرئيس، مؤكداً الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

كما ثمن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن عميق تقديره للرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

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