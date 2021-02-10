السيسي يهنئ محمد المنفي لاختياره رئيسًا جديدًا للمجلس الرئاسي الليبي
كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة لـ"محمد المنفي"، بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي، من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
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