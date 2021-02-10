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نجيب ساويرس: أبو تريكة لاعب عظيم وأخلاقه عالية

10:46 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
نجيب ساويرس: أبو تريكة لاعب عظيم وأخلاقه عالية

المهندس نجيب ساويرس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بأخلاق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، مشيرًا إلى أنه لاعب عظيم.

وعلق ساويرس، على سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: سمير زاهر قال، أبو تريكة رفض ياخد شيك من نجيب ساويرس بمليون جنيه.. وقال أخده للمنتخب مش ليا هل ده حصل فعلا يا بشمهندس؟.

وأجاب "ساويرس": في تعليقه على سؤال أحد المتابعين قائلا :"حصل .. ! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون ...".

وأضاف: الأساس في أبو تريكة إن أخلاقه عالية ولاعب عظيم إخواني أو مش إخواني.. ". ​

نجيب ساويرس أبو تريكة النادي الأهلي

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