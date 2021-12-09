علي المصيلحي: بطاقة التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، مشيرًا إلى أنها تعد سلعًا مهمة للمواطنين.

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر" عبر "صدى البلد"، تقديم خالد ميري، أن بطاقات التموين الجديدة ستضم 4 أفراد فقط.

وتابع المصيلحي، أنه لابد من المحافظة على السعر العادل للسلعة لاستمرار توافر السلع، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة حاليًا زيادة كفاءة الدعم وفاعليته، مؤكدًا أنه سيساهم في تقديم خدمة جيدة للجمهور.