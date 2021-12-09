​​الصحفيين تكشف موقف المقيدين الجدد من الاشتراك في مشروع العلاج

كتب- مينا غالي:

قال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن الزملاء المقبولين بلجنة القيد الآخيرة، يحق لهم الاشتراك في مشروع العلاج هم وأسرهم للعام 2022، بنفس ضوابط الاشتراك المنصوص عليها للجميع.

وأضاف أنه سيكون بإمكان من سيقبل من المؤجلين في اللجنة المقرر لها فبراير المقبل الاشتراك أيضًا، لافتًا إلى أنه يعرض على المجلس في حالات القيد الجديد تمكين المُقيدين الجُدد من الاشتراك الاستثنائي في غير المواعيد الرسمية.

وأوضح عبدالمجيد، ردًا على تساؤلات الزملاء بهذا الشأن، من الفئات التي يحق لها الاستثناء من مواعيد الاشتراك السنوي، الزوجات شريطة أن يتم تقديم طلب الاشتراك في غضون شهرين بحد أقصى من تاريخ عقد القران، وفق وثيقة الزواج وكذلك المواليد الجدد في غضون شهرين بحد أقصى من تاريخ الولادة المُثلت في شهادة الميلاد.

وعن الأوراق المطلوبة لمشترك أول مرة:

1- صورة كارنية عضوية النقابة

2- صورة البطاقة الشخصية

3- صورة قسيمة الزواج حال الاشتراك للزوجة.

4- صورة من شهادة ميلاد الأبناء حال الرغبة في الاشتراك لهم.

5- صورة شهادة ميلاد العضو الراغب في الاشتراك للوالدة.

وقال وكيل النقابة، إن كل عضو مُقيد في جداول نقابة الصحفيين، مشتغلين ومعاش وتحت التمرين، من حقه الاشتراك والزوجة والزوج والآباء والأمهات والأبناء.

وأوضح عبدالمجيد أنه في حالة وفاة الزميل يحق لكل من يستحق معاشة الاشتراك في المشروع دعمًا لأبناء وآباء الزملاء وزوجاتهم.