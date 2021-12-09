​مصر للطيران للمسافرين إلى روسيا: إجراء جديد وعاجل

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إن الجهات الصحية في دولة روسيا، قررت تقليل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR السلبية للقادمين إلى روسيا إلى 48 ساعة بدلًا من 72 ساعة، في ضوء التعديلات على الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه بالنسبة للمواطنين الروس لا يزال بإمكانهم دخول روسيا دون شهادة اختبار PCR بنتيجة سلبية، ويمكنهم القيام بذلك في خلال 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة بعد وصولهم إلى روسيا، وتحميل نتيجة الاختبار على موقع Gosuslugi الداخلي الخاص بإدارة الرعاية الصحية الروسية.

وطالبت الشركة المسافرين على رحلاتها الدولية، بضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر إلى الدول المختلفة، قبل مغادرة رحلاتهم من الاتصال بمركز مصر للطيران على 1717 من أي موبايل أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو أقرب وكيل سياحي.