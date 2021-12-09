​وفد برلماني من مطروح: العلمين الجديدة حلم مصر الذي حققه السيسي

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد البرلمان برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير الأعمال في المدينة.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: "نواصل الليل بالنهار علشان نحقق الحلم"، مؤكدًا أن الدولة توفر جميع الإمكانيات لتحويل حلم العلمين إلى حقيقة.

وأكد حمودة أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها يخرج من مرحلة الإنجاز إلى الإعجاز، وماشهده وفد البرلمان يحتاج لسنوات طويلة لتحقيقه، إلا أن الإرادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، كانت أكبر دافع لإنجاز ماتم.

وخلال تفقدهم، أكد وفد البرلمان أن مدينة العلمين الجديدة، هي حلم مصر الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن ناحيته قال اللواء يحيى عيسوي، عضو مجلس النواب، إن أهم مايميز مدينة العملين، أنها مدينة تم تخطيطها لتكون مدينة لجميع المصريين بكل فئاتهم وليست مدينة لفئة معينة.

ووجّه النواب المشاركين في وفد البرلمان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل الإنجازات التي يتم تحقيقها على أرض مصر.

واستعرض المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حجم الأعمال والإنجازات والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمدينة، قائلًا: "يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات بها نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار على مدار 3 دوريات على مدار اليوم العمل مستمر على مدار السنوات 24 ساعة في اليوم".

وتابع: "المدينة صدر لها القراران الجمهوريان، رقم 108 لسنة 2018 بمساحة 48 ألف فدان، ورقم 76 لسنة 2020 بمساحة 102 ألف فدان كامتداد للعلمين الجديدة، وتقدم المدينة الجديدة مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية كبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، بما تتضمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية".

واستكمل رئيس جهاز المدينة:" المخطط الاستراتيجي تضمن مشروعات الحي اللاتيني، ومشروع المدينة التراثية وجامعة العلمين، ومشروعات الإسكان المميز وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية وتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م3/ يوم كمرحله أولى، ومحطة محولات الكهرباء وتنفيذ الطريق الساحلي الجديد بإجمالي 48 كيلومترا شاملًا أعمال الإنارة والكباري، ومن المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيًا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية، كما تضم مراكز بحثية، ومناطق لوجستية، ومناطق صناعية، وممشى سياحي على مساحة 14 كيلومترا، بالإضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية".