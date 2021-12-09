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تحذير عاجل من الصحة بشأن حقنة البرد السحرية: تضر الكبد

10:31 م الخميس 09 ديسمبر 2021
تحذير عاجل من الصحة بشأن حقنة البرد السحرية: تضر الكبد

تعبيرية

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة الصحة من استخدام حقنة البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد ويطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد.

وقالت الوزارة في منشور لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن تلك الحقنة تتكون من مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن للآلام.

ونشرت الوزارة، إنفوجرافيك يشرح مكونات الحقنة وأضرارها، مضيفة أنها تتسبب في حدوث خلل في وظائف الكبد.​

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وزارة الصحة حقنة البرد فيسبوك الحقنة السحرية وظائف الكبد

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