حالة الطقس الجمعة.. الحرارة أقل من 10 في هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد حالة الطقس الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، مع تراجع فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

حالة الطقس الجمعة

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية يتوقع الخبراء أن يكون طقس الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي: يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا.

طقس بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر الجمعة ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

وادي النطرون العظمى 22 والصغرى 13

طنطا العظمى 23 والصغرى 13

المنوفية العظمى 23 والصغرى 14

دمنهور العظمى 22 والصغرى 13

بلطيم العظمى 23 والصغرى 14

مطروح العظمى 22 والصغرى 12

السلوم العظمى 20 والصغرى 10

سيوة العظمى 21 والصغرى 8

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 14

الزقازيق العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 23 والصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 14

العريش العظمى 22 والصغرى 12

رفح العظمى 22 والصغرى 13

رأس سدر العظمى 23 والصغرى 13

نخل العظمى 20 والصغرى 8

نويبع العظمى 21 والصغرى 15

طابا العظمى 19 والصغرى 17

كاترين العظمى 18 والصغرى 7

الطور العظمى 24 والصغرى 17

شرم الشيخ 25 والصغرى 18

الغردقة العظمى 25 والصغرى 18

مرسى علم العظمى 24 والصغرى 17

الفيوم العظمى 21 والصغرى 13

بني سويف العظمى 22 والصغرى 14

المنيا العظمى 23 والصغرى 14

أسيوط العظمى 23 والصغرى 13

سوهاج العظمى 24 والصغرى 15

قنا العظمى 24 والصغرى 15

الأقصر العظمى 27 والصغرى 15

أسوان العظمى 28 والصغرى 16

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