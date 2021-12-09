"الشمول المالي" والتمويل العقاري في لقاء كهنة الرعاية الاجتماعية

كتب- مينا غالي:

تضمن اللقاء السنوي لقداسة البابا تواضروس الثاني مع كهنة الرعاية الاجتماعية الممثلين لـ ١٦ إيبارشية وقطاعًا رعويًّا، الذي عُقِدَ اليوم الخميس بمسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، استضافة لوفد من بنك SAIB برئاسة طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، الذي قدم شرحًا لمفهوم الشمول المالي، والمنتجات البنكية من قروض وشهادات وحسابات ادخارية، وكذلك البطاقات الائتمانية والخدمات البنكية الرقمية، وكيفية الاستفادة منها في الخدمة الكنسية، بالإضافة إلى شرح عن مشاريع التمويل العقاري التي تنظمها الدولة عن طريق البنك المركزي وعدد من البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

كما قدم رئيس مجلس إدارة SAIB الشكر لقداسة البابا والحاضرين متمنيًا استمرار التعاون بين الكنيسة القبطية والبنك.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بكهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات محافظات الوجه البحري والإسكندرية والقنال بإجمالي( ١٦) إيبارشية وقطاعًا رعويًّا.