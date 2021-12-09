"قومي المرأة" ينظم ندوة حول دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد

كتبت- نور العمروسي:

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اليوم ندوة الدليل التعريفي بعنوان "دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد "في إطار أنشطة 16 يومًا مناهضة العنف ضد المرأة وتزامناً بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ويهدف الدليل إلى فهم المقصود بالفساد وأنواعه وآثاره على التنمية وربط الفساد بمنظور النوع الاجتماعي وأبعاد النوع الاجتماعي والفساد وارتباط ظاهرة الفساد بتفشي العنف ضد المرأة والقدرة على طرح حلول لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات حماية الأشخاص الذين يساهمون فى كشف الفساد وتحديث الأنظمة والتشريعات من أجل مكافحة الفساد.​