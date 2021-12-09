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"قومي المرأة" يطلق المرحلة الأولى من نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي

09:32 م الخميس 09 ديسمبر 2021
"قومي المرأة" يطلق المرحلة الأولى من نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج الأغذية العالمي المرحلة الأولى من برنامج نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي في المدارس، في أربع محافظات هي قنا، سوهاج، الأقصر والفيوم.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي حول قضايا النوع الإجتماعي من خلال المناظرات وإشراك المعلمين والطلاب ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتزامن إطلاق هذه المبادرة مع فاعليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي التي أطلقها المجلس القومي للمرأة منذ عدة أيام تحت شعار "كوني" والتي تستمر حتى 10 ديسمبر تلك الحملة التى يحتفل بها العالم أجمع كل عام والتي تهدف إلى خلق رأى عام مساند لمنع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان.

المجلس القومي للمرأة وزارة التربية والتعليم قضايا النوع الاجتماعي

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