الرقابة الإدارية بدمياط تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

(أ ش أ):

نظم مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط بالتعاون مع جامعة دمياط، اليوم الخميس، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

جاء ذلك بحضور محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط عادل الشناوي، عضو هيئة الرقابة الإدارية أيمن عبد الفتاح، نائب محافظ دمياط إسلام إبراهيم، ورئيس جامعة دمياط الدكتور السيد محمد دعدور، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري العموم بالجامعة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

ووجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الشكر لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط وللجامعة لتنظيم هذه الندوة، ولما تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية من دور رقابي في اقتلاع جذور الفساد في مختلف المجالات.

ووجه رئيس جامعة دمياط خالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية لما لعبته من دور رئيسي في تدعيم تشغيل بعض الكليات الجديدة بالجامعة وكانت آخر تلك الكليات كلية الطب، ومن قبلها كليتي التمريض والذكاء الاصطناعي.

ومن ناحيته، تناول رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، في كلمته، الملامح العامة لما تبنته الدولة من جهود لمكافحة الفساد إدراكًا من الدولة المصرية بخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد.

كما استعرض الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد.

ونوه الشناوي عن استضافة جمهورية مصر العربية المؤتمر التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة من 13 – 17 ديسمبر الجاري بشرم الشيخ وهو أكبر مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.

كما قدم عرضًا تقديميًا عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد والذي تضمن العديد من المحاور ويأتي أهمها محور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والوقاية منه،

كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حراس الوطن" والذي تضمن العديد من جهود هيئة الرقابة في مكافحة الفساد وما خصصته من دعم على جميع الأصعدة، وكذلك أساليب تحديث وتطوير سبل مكافحة الفساد.