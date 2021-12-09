"الإياتا": حظر السفر لن يمنع انتشار متحور كورونا الجديد

كتب- محمد عبيد:

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، حكومات الدول لاتباع نصيحة منظمة الصحة العالمية (WHO)، وإلغاء حظر السفر الذي تم تقديمه من بعض الدول استجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأكد "الإياتا"، في بيان إعلامي، اليوم الخميس، أن منظمات الصحة العالمية نصحت بعدم فرض قيود على السفر لاحتواء انتشار "أوميكرون"، ونصت نصيحتها باستمرار السفر لأن حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار المتحور الجديد، وذكر أن منع السفر يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهود الصحية العالمية عن طريق تثبيط البلاد للإبلاغ عن البيانات الوبائية وتبادلها، وطالب جميع البلاد بمراجعة التدابير الاحترازية وتحديثها بانتظام عندما تتوفر أدلة جديدة عن "أوميكرون" أو أي متغيرات أخرى.

وقال الاتحاد، إن نصائح منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الدول التي تنفذ تدابير مثل الفحص أو الحجر الصحي، تحتاج إلى عملية تقييم مخاطر شاملة من علم الأوبئة، ومعرفة النظام الصحي وقدرات الصحة العامة في بلاد المغادرة والعبور والوصول التي يخرج منها المسافرين والتي يصلون إليها، وينبغي أن تكون جميع التدابير متناسبة مع المخاطر وتكون محددة زمنيًا، وتحترم كرامة المسافرين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للوائح الصحية الدولية.