حدث في 8 ساعات| موجة طقس سيء جديدة.. وقناة مصرية تنقل مباراة مصر والأردن
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث التقى السيسي بوزير الخارجية الإسرائيلي، والأرصاد تكشف موعد عودة التقلبات الجوية، والحكومة توضح ضوابط الصلاة وحظر زيارة الأضرحة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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