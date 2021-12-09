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حدث في 8 ساعات| موجة طقس سيء جديدة.. وقناة مصرية تنقل مباراة مصر والأردن

08:12 م الخميس 09 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| موجة طقس سيء جديدة.. وقناة مصرية تنقل مباراة مصر والأردن

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث التقى السيسي بوزير الخارجية الإسرائيلي، والأرصاد تكشف موعد عودة التقلبات الجوية، والحكومة توضح ضوابط الصلاة وحظر زيارة الأضرحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطقس باراة مصر والأردن زارة الخارجية الإسرائيلية نظمة الصحة العالمية يروس كورونا لسيسي صطفي مدبولي

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