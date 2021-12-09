متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية: العالم سيشهد مزيدًا من الإصابات قريبًا

(مصراوي):

قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم سيشهد زيادة إصابات كبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن خطر الإصابة يقع على غير المطعمين باللقاحات.

وقالت كيت أوبراين، مديرة اللقاحات بالمنظمة، إن الحماية الكاملة للقاحات تكون بعد الجرعة الأخيرة، وتستمر نحو 6 أشهر، ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن الجرعات الزائدة أو المعززة، قد تحمي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

كما حذرت من تخزين الدول الغنية للقاحات فيروس كورونا، بهدف التطعيم بالجرعات المعززة، في محاولة لمحاربة متغير أوميكرون، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة الدول الفقيرة على تطعيم سكانها.

وقالت كيت أوبراين، مديرة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية: بينما نتجه إلى أي وضع سيكون أوميكرون، هناك خطر من أن الإمدادات العالمية ستعود مرة أخرى إلى البلدان ذات الدخل المرتفع التي تخزن اللقاح.

وتعمل العديد من الدول الغربية على طرح المعززات، واستهداف كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية، لكن المخاوف بشأن انتشار أوميكرون السريع دفعت البعض إلى توسيع برامجهم.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بإعطاء المعززات لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، أو أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة.

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