التموين: توجيهات لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع والدقيق في 4 محافظات
كتب- محمد سامي:
وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات الساحلية ( الإسكندرية – كفرالشيخ – البحيرة – مطروح)، بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بسبب عدم الاستقرار في حالة الطقس وتعرضها للأمطار.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن الوزير تلقى تقريرًا من اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، يفيد بوجود استراتيجي من السلع بمخازن الشركة يتعدى 3 أشهر، وأكد اللواء خالد عبدالله في التقرير الوارد إلى المصيلحي أن نسب صرف السلع التموينية بتلك المحافظات تعدت 40%، مشيرًا إلى أن الشركة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع، مضيفًا أن ميكنة مخازن الجملة مكن الشركة من متابعة الوارد والمنصرف والتدخل في أي لحظة.
كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن المصيلحي، تلقى تقريرًا من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات، حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد التقرير الوارد إلى أنه يتوافر رصد من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام تحسبًا لسقوط الأمطار في تلك المحافظات.
كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتلقى يوميًا تقارير من مديري المديريات حول الموقف السلعي، وعمل المخابز وأكدت التقارير الواردة من أن الأمور مستقرة وأن المخابز تعمل بكامل طاقتها دون توقف.
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