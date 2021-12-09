التموين: توجيهات لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع والدقيق في 4 محافظات ‏

كتب- محمد سامي:

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏مديري المديريات بالمحافظات الساحلية ( الإسكندرية – كفرالشيخ – البحيرة ‏‏– مطروح)، بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع بسبب عدم الاستقرار ‏في حالة الطقس وتعرضها للأمطار.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن الوزير تلقى تقريرًا من اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، ‏يفيد بوجود استراتيجي من السلع بمخازن الشركة يتعدى 3 أشهر، وأكد ‏اللواء خالد عبدالله في التقرير الوارد إلى المصيلحي أن نسب صرف السلع التموينية بتلك المحافظات تعدت 40%، مشيرًا إلى أن الشركة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع، مضيفًا أن ميكنة مخازن الجملة مكن الشركة من متابعة الوارد والمنصرف ‏والتدخل في أي لحظة.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن المصيلحي، تلقى تقريرًا من مديري مديريات ‏التموين بتلك المحافظات، حول الموقف من توافر الدقيق وأفاد التقرير الوارد ‏إلى أنه يتوافر رصد من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام تحسبًا ‏لسقوط الأمطار في تلك المحافظات.

كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة يتلقى يوميًا تقارير من مديري المديريات حول ‏الموقف السلعي، وعمل المخابز وأكدت التقارير الواردة من أن الأمور مستقرة وأن المخابز تعمل بكامل طاقتها ‏دون توقف.‏