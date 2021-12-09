إغلاق منزل شارع مراد بكوبري الجيزة المعدني جزئيًا 3 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق جزئي لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة ثلاثة أيام تبدأ في الساعة الـ12 من صباح الجمعة 10/12/2021، وتنتهي في الـ5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 وذلك على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسي لجسم الكوبري.

من جانبها، نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال، اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدي المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.