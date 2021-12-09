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الجيزة: مزاد علني لاستغلال أماكن انتظار السيارات في 3 أحياء

06:52 م الخميس 09 ديسمبر 2021
الجيزة: مزاد علني لاستغلال أماكن انتظار السيارات في 3 أحياء

أماكن انتظار السيارات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، طرح مزايدة علنية عامة لحـق اسـتـغـلال أمـاكـن الانتظار للمركبات في الشوارع في نطاق (حي الدقي - حي جنوب - حي الطالبية) على أن تكون جلسة المزايدة العلنية يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

1- 25 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت بحي الدقي.

2- 15 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت بحي الطالبية.

3- 20 ألف جنيه قيمة التأمين المؤقت بحي جنوب.

وأشارت المحافظة، إلى أن كـرامـة الشروط والمواصفات، تطلب بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد لحضور جلسة المزايدة العلنية المذكورة بعاليه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة قاعة المجلس الشعبي المحلى- الدور الثالث- 406 شارع الهرم الجيزة.

وتابعت: ولدخول المزايدة يتم إحضار (أصل كراسة الشروط - السجل التجاري - البطاقة الضريبية الرقم القومي - تفويض معتمد في حالة دخول الشركات- تأمين دخول المزايدة) على أن يتم التسجيل على بـوابـة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

أماكن انتظار السيارات محافظة الجيزة ضريبة القيمة المضافة حي الدقي حي الطالبية المزايدة العلنية

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