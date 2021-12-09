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معهد الإرشاد الزراعي ينظم ندوتين إرشاديتين حول دودة الحشد الخريفية

06:44 م الخميس 09 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين في الفيوم والأقصر، بعنوان: "دودة الحشد الخريفية.. الأعراض وسبل المكافحة".

وقال الدكتور ياسر حميري وكيل المعهد لشئون التدريب، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود حسن مدير معهد الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

وأشار حميري إلى أن الندوتين تأتيان استمرارًا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، بالتعاون بين المعهد، ومعهد بحوث وقاية النباتات، لافتًا إلى أن الندوتين شارك فيهما عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين بالمحافظتين، حيث تم استعراض كافة الأعراض الخاصة بالإصابة بالحشرة، والطرق العلمية الحديثة الخاصة بمكافحتها، لحماية الثروة النباتية والمحاصيل الاستراتيجية.

معهد بحوث الإرشاد الزراعي دودة الحشد الخريفية وزارة الزراعة

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