الجيزة: ضبط أعمال بناء مخالف بعقار بالدقي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط حي الدقي، فجر اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أعمال بناء مخالف في العقار 35 شارع عبدالمنعم رياض أثناء صب سقف لزيادة مسطح غرف الخدمات لتحويلها إلى شقة سكنية.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة لضمان إيقاف الأعمال وفقًا للقانون، لافتة إلى أنه تم إخطار إدارة التنظيم لتحرير محضر بالأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باليقظة التامة على مدار الساعة في رصد المخالفات لتحقيق الردع العام.