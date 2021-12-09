مجلة أمريكية تعلن فوز مصرف بحر البقر بجائزة أفضل مشروع إنشائي بالعالم لـ2021

كتب- محمد غايات:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم في مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، وسيتم رسمياً خلال الحفل الذى تعقده اليوم افتراضيًا إعلان المشروع الفائز، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالًا مختلفًا في صناعة التشييد والبناء.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ولشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع العاملين، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يعد نتاجاً لعمل شاق، وجهد مضنٍ، وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية، ينعم فيها الشعب المصري بثمار التنمية والرخاء.

وأكد مدبولي أن فوز مصر بخمس جوائز إنشائية لهذا العام، بل وتربعها على قائمة المشروعات الفائزة، يعد شهادة دولية جديدة بسيرها على مسار التنمية الصحيح، ويبعث برسالة للعالم تبرز وجه مصر المستقبل.

جدير بالذكر أن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في سبتمبر الماضي، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وسبق للمجلة الأمريكية في سبتمبر الماضي إعلان فوز مصر بأربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعًا فائزًا، وكانت بذلك الدولة الوحيدة التي تحصد هذا العدد من الجوائز، بالإضافة إلى فوزها اليوم بجائزة أفضل مشروع على الاطلاق لعام 2021 على مستوى العالم.

وفازت شركة المقاولون العرب بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "الياهو هانبي بالإسكندرية"، والذي نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث، المرحلة الرابعة B4، والذي نفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتي أهمية مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات.

وأعدت المجلة الأمريكية سنويًا تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.