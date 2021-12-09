رئيس إسكان البرلمان يعلن توفير مساكن بديلة للتجمعات القروية بالضبعة

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاستجابة الفورية من قبل السلطة التنفيذية لمطالب أهالي الضبعة، حيث سيتم توفير تجمعات سكنية مخططة شاملة كافة المرافق والخدمات العامة استعدادا لنقلهم إليها وفقا لرؤية وخطة محددة وثاقبة الغرض منها التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فى الوقت الذى سيتم حل أزمة التخطيط العشوائي بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصرى بها جميع الخدمات والمرافق.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، التجمعات القروية بمدينة الضبعة، لبحث مطالب الأهالي بالمنطقة والمتمثلة فى توفير تجمعات سكنية مخططة وفقًا لخطة التطوير التي تتبعها الدولة خلال السنوات الأخيرة في ملف الإسكان الاجتماعي والبديل.

ووجه النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقوم به من جهود في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، كما وجه الشكر لوزير الإسكان على الاستجابة السريعة لمشكلة الأهالي بالضبعة تماشيا مع رؤية الرئيس السيسي.

وأكد رئيس لجنة الاسكان، إن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين، ولعل ملف التجمعات السكنية المخططة من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى عهد القيادة السياسية.

ومن جانبهم، عبر الأهالي عن سعادتهم وفرحتهم بحل المشكلة وتوجهوا بالشكر للرئيس السيسي ووفد البرلمان والحكومة، قائلين:" نقف جميعا قلبا وقالبا مع الدولة المصرية، ومع القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

ويذكر ان وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يواصل زيارته التفقدية لمحافظة مرسي مطروح، حيث يقوم بجولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وقال النائب عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن اللجنة حريصة علي تفقد المشروعات القومية والاستماع إلى مطالب الأهالي.

والتقى وفد النواب أمس اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وزار الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة مطروح.