يُرى بالعين المجردة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشتري والقمر في حدث فلكي نادر

كتب - يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر والوطن العربي، حدث فلكي عظيم جدًا، حيث ستصطف ثلاث كواكب هي المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل سيد الخواتم وكوكب الزهرة مع قمر شهر جمادى الأولى والذي سيكون في طور التربيع الاول.

والاصطفاف ظاهرة فلكية تحدث حينما تصطف الكواكب علي خط واحد في السماء.

ويمكن الاستمتاع بهذه الظاهرة الجميلة بعد غروب الشمس مباشرة نحو الافق الجنوب الغربي في منطقة مفتوحة حيث ستري الكواكب بالترتيب التالي الاقرب نحو الافق سيكون كوكب الزهرة ألمع جرم سماوي بعد القمر يري في السماء, أعلاه كوكب زحل سيكون خافتاً نظرا لبعده عن الارض إذ أن متوسط المسافة بين زحل والارض هي تقريباً عي 1.5 مليار كم, يلي كوكب زحل كوكب المشتري ثم القمر.

الظاهرة ليس لها ضرر على العين البشرية إذ يمكن مشاهدتها فقط بالعين ولا حاجة للتليسكوبات لرؤيه الظاهرة، وبامكان هواة التصوير التقاط صور مذهلة لهذه الظاهرة حتي باتسخدام كاميرات التليفونات المحمول، لتسهيل رصد هذه الظاهرة يمكنكم الاستفادة من برنامج sky map على التليفونات المحمولة لجميع المنصات، فقط قم بتوجيه كاميرا التليفون إلى السماء ليرشدك إلى مكان الكواكب.