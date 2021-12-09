الطقس.. تفاصيل وموعد موجة عدم استقرار جديدة (أمطار ورياح وبرودة)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات.

طقس الاثنين

تسود شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسبة من 20% إلى 30% تقريبا.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار ورياح يوم الأربعاء

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.