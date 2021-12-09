للمرة الثانية.. أطفال "قادرون باختلاف" يخوضون تجربة الطيران

كتب - محمد عبيد

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الطفلة بسملة وعدد من أطفال ذوى الهمم، أبطال مبادرة "قادرون باختلاف" للقيام بجولة داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وتجربة أجهزة الطيران التمثيلي Simulator.

ورحب الوزير بهم بالأكاديمية وتنظيم جولة لهم، في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي (قادرون باختلاف)، لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم على الإبداع وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل.

وقال منار إن توجيهات القيادة السياسية لخدمة أبناء الوطن من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ، ودمجهم للمشاركة فى كافة أنشطة الدولة، مضيفا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها لا تدخر جهدًا لتحقيق آمال وطموحات أبنائنا من ذوى الهمم ، واكتشاف مواهبهم المختلفة، وتعتز بقدراتهم الخاصة وإرادتهم وعزيمتهم الكبيرة على مواصلة مسيرتهم فى المجتمع.

وأشار إلى تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال سفرهم بالمطارات المصرية وعلى متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران، من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم، كما نفخر برعاية ودعم الأبطال والموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات.

ورافق وزير الطيران الأطفال في جولة داخل الأكاديمية، تعرفوا خلالها على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى، وقد ساعدهم عدد من طيارين مصر للطيران على خوض تجربة الطيران على هذه الأجهزة، وانبهر الأطفال بتجربة الطيران.

ووزعت شركة مصر للطيران الهدايا التذكارية على الأطفال، كما التقط وزير الطيران صورة جماعية معهم.

ومن المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران رحلة تعريفية لعدد من أطفال المبادرة وذويهم إلى مدينة الأقصر يوم الجمعة، لتحقيق أمنياتهم لخوض تجربة السفر وزيارة الأماكن السياحية والآثرية بالمدينة.