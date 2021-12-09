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موعد عزاء والدة الإعلامية شافكي المنيري

04:01 م الخميس 09 ديسمبر 2021
موعد عزاء والدة الإعلامية شافكي المنيري

شافكي المنيري

كتب- مينا غالى

أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، إقامة عزاء والدتها الراحلة يوم السبت 11 ديسمبر بمسجد الحامدية الشاذلية.

ووصلت شافكي المنيري، مساء أمس إلى القاهرة، قادمة من لندن، وتم اليوم تشييع جنازة والدتها من جامع مصطفي محمود، على أن يقام العزاء يوم السبت 11 ديسمبر بالحامدية الشاذلية.

وأعلنت الإعلامية شافكي المنيري، مقدمة برنامج بيت للكل، على القناة الأولى المصرية، وفاة والدتها حماة النجم الراحل ممدوح عبدالعليم، وذلك أثناء وجودها فى لندن مع شقيقها الذي يعاني من أزمة مرضية ويتلقى العلاج في العاصمة البريطانية.

وكتبت المنيري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : قلبي موجوع حزينة جدًا مكسوره .. توفيت ماما منذ قليل وللأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة دعواتكم معنا نفسي أكون معها بأي طريقة .. يارب.

شافكي المنيري عزاء والدة شافكي الحامدية الشاذلية

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