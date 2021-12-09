في ذكري رحيله.. صدور كتاب "فاروق أسطورة لم تتكرر ولن تموت"

القاهرة - مصراوي:

صدر حديثاً عن دار الكتاب العربي للنشر كتاب "د. نبيل فاروق ؛ أسطورة .. لم تتكرر، ولن تموت"، للكاتب عمرو عطية.

وتحل اليوم ٩ من ديسمبر ٢٠٢١م ،الذِّكرَى الأولى لرحيل الدكتور نبيل فاروق، الذي أثري الكتاب بالعديد من الروايات.

ويعتبر كتاب "فاروق؛ أسطورة .. لم تتكرر، ولن تموت" وهو أول كتاب لمؤلف يحكي فيه عن السيرة الأدبية للدكتور نبيل فاروق من البداية إلى النهاية.

ويقول الكاتب في مقدمة الكتاب "لن أقول: " وداعًا د. نبيل فاروق .. أبدًا ؛ فالوداع فِراق ؛ وأنت لم ولن تفارقنا بل أقول: "إلى اللقاء" ؛ فاللقاء معك يتجدد ولا يَبْلَى، ويستمر ولا يتوقف فَهَيّا بنا دكتور نبيل نُجدد اللقاء معك ، ونُقَلِّبُ صفحات هذا الكتاب مَعًا ؛ لنتذكر ونتذاكر سويا ، ونجدد مع مُحبيك الحديث عن سيرتك الأدبية الأسطورية !! "يا مَن حَبَّبْتَ الأطفال والمراهقين والشباب في القراءة، وشجعتهم على الكتابة" .. هيا بنا ".

ويقول الكاتب: "كتبتُ هذا الكتاب عرفانا وامتنانا وتقديرا للدكتور نبيل فاروق على ما أمتعنا به طوال فترة طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا وحتى الآن .. وكم أنا سعيد بانتشار الكتاب منذ لحظة ظهوره الأولى ، وأتمنى أن يصل إلى كل قراء ومحبي د. نبيل ؛ وأن يستمتعوا به ، ويستعيدوا معه أجمل الذكريات ، وأن يتعرفوا من خلاله على معلومات جديدة عن د. نبيل فاروق ".​