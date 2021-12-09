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لقاح كورونا وPCR.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط دخول مصر

03:50 م الخميس 09 ديسمبر 2021
لقاح كورونا وPCR.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط دخول مصر

الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة وا


كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021.

وتضمنت المادة السابعة من القرار حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض.

وتضمنت المادة السماح بأن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا.

ويجوز إجراء تحليل (PCR)، للسائحين أو لغيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وذلك وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بشأن إضافة بعض الشخصيات إلى عضوية اللجنة العليا، وتحديد نظام عملها.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 48 مكرر ب الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2021.

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