الزراعة: تحصين أكثر من 4.9 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب- أحمد مسعد:

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، اليوم الخميس، أنه تم تحصين 2 مليون و530 ألفا و496 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و337 ألفا و306 رؤوس أبقار، و723 ألفا و238 رأس جاموس، و411 ألفا و909 رؤوس أغنام، و58 ألفا و43 رأس ماعز حتى 8 ديسمبر الحالي.

كما تم تحصين 2 مليون و440 ألفا و385 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم مليون و262 ألفا و947 رأس أبقار، و714 ألفا و844 رأس جاموس، و403 آلاف و647 رأس أغنام، و57 ألفا و643 رأس ماعز، و1304 رؤوس جمال حتى 8 ديسمبر.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.​