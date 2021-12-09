الرقابة الإدارية: مستمرون في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره

كتب- محمد سامي:

قال حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنهم مستمرون في مكافحة الفساد مع التوعية بمخاطره على الدولة المصرية.

وأضاف عبدالشافي أنه تم التوقيع على العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات في مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية من آثاره.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية التي تنظمها الرقابة الإدارية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان "تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع" والذي يتواكب الاحتفال باليوم العالمي هذا العام مع استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع القادم بمشاركة العديد من دول العالم.