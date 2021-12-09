قرار جديد بشأن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا بشأن تشكيل اللجنة.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بشأن إضافة بعض الشخصيات إلى عضوية اللجنة العليا، وتحديد نظام عملها.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 48 مكرر ب الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2021.