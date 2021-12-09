Masrawy logo white

قرار جديد بشأن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية

02:46 م الخميس 09 ديسمبر 2021
قرار جديد بشأن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا بشأن تشكيل اللجنة.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بشأن إضافة بعض الشخصيات إلى عضوية اللجنة العليا، وتحديد نظام عملها.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 48 مكرر ب الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2021.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اللجنة العليا لإدارة الأوبئة

الخبر التالى:

الرقابة الإدارية: مستمرون في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في غرق مركب تجاري بالبحيرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا