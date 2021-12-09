وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع اليونسكو

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على التطور الذي يشهده التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في السنوات الأخيرة وما يحظى به من اهتمام ودعم ومتابعة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها مصر في مجال تدويل التعليم من خلال التوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر، والتنوع في إنشاء الجامعات الأهلية وكذلك الجامعات التكنولوجية.

وأشار عبدالغفار إلى التنوع في التخصصات التي يتم دراستها بالجامعات المصرية لتواكب سوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا حرص الجامعات المصرية على عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الأجنبية العالمية، والتوسع في إتاحة التعليم لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبها، أشادت ستيفانيا بالطفرة التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في مصر، والارتقاء بالثقافة والمجتمع المصري، كما وجهت الدعوة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لحضور مؤتمرين عالميين لليونسكو في العام المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية، ومدينة باريس الفرنسية، كما أشادت أيضًا بالتعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.​