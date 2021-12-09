القوى العاملة: تعيين 894 شابا بجنوب سيناء



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 894 شابا، منهم 5 من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 1590 شابأ.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 26 ألف جنيه لـ 13 عاملا منح مولود جديد، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلا عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب أصدرت المديرية وجددت 33 ترخيصا من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 119 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 44 شكوى عمالية وتم تسوية 5 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 10 شكاوى، و22 شكوى مازالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 65 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 11 محضرا للسلامة والصحة المهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 36 قياسا ميدانيا.

وقال إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.