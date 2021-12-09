جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ قرارات تشميع وإزالة وضبط مركبات "توك توك"



كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملات جديدة للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للأنشطة المخالفة وإزالة إشغالات والتحفظ على مركبات "توك توك ">

وأضاف غنيم، في بيان، الخميس، أنه تم تنفيذ الحملات تحت إشراف نواب رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات المختصة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأوضح غنيم أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لعدد من الوحدات السكنية والبدرومات المخالفة بحى الياسمين والبنفسج بالتجمع الأول، وكذا حملة للتحفظ على مركبات "التوك توك" تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنع سيرها داخل المدينة، مضيفاً أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بحى الأندلس بالتجمع الثالث، والتي أسفرت عن رفع وإزالة العديد من الإشغالات أمام المحال والمراكز التجارية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ حملة رفع إشغالات ومخالفات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بالتجمع الخامس، مؤكداً استكمال تنفيذ الحملات تباعاً وعدم التهاون في إزالة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.