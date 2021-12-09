طلب إحاطة لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة النقل، بشأن تهالك الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع ٤٥ بالإسكندرية.

وقال النائب، إن هذا الطريق يمثل أهمية كبيرة للمواطنين لأنه يخدم مراكز محافظة البحيرة وكذلك جميع القادمين من مدينة الإسكندرية متجهين إلى أبو قير والمعمورة ووسط الإسكندرية، إلا أنه يحتاج لإعادة تهيئة.

وأكد "زين الدين"، أن المواطنين يعانون من مشكلات كبيرة بالطريق بسبب كثرة الحفر وتهالك فواصل الكباري، وهو الأمر الذي يسبب ضررا بالغا بالسيارات، فضلا عما ينتج عنه من حوادث كثيرة.

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة بملف الطرق، باعتباره شريان البناء والتنمية، وهناك إنجازات كثيرة في هذا الملف لم يسبق لها مثيل، لذلك فمن الضروري اتخاذ ما يلزم بشأن إعادة تأهيل كافة الطرق.

وطالب البرلماني، وزارة النقل بوضع الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع ٤٥ بالإسكندرية، ضمن خطة التأهيل التي تقوم بها الوزارة، لاسيما وأن هذا الطريق يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.