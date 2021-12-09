Masrawy logo white

طلب إحاطة لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية

02:31 م الخميس 09 ديسمبر 2021
طلب إحاطة لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين الدولي الساحلي وشارع 45 بالإسكندرية

النائب محمد عبدالله زين الدين


كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة النقل، بشأن تهالك الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع ٤٥ بالإسكندرية.

وقال النائب، إن هذا الطريق يمثل أهمية كبيرة للمواطنين لأنه يخدم مراكز محافظة البحيرة وكذلك جميع القادمين من مدينة الإسكندرية متجهين إلى أبو قير والمعمورة ووسط الإسكندرية، إلا أنه يحتاج لإعادة تهيئة.

وأكد "زين الدين"، أن المواطنين يعانون من مشكلات كبيرة بالطريق بسبب كثرة الحفر وتهالك فواصل الكباري، وهو الأمر الذي يسبب ضررا بالغا بالسيارات، فضلا عما ينتج عنه من حوادث كثيرة.

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة بملف الطرق، باعتباره شريان البناء والتنمية، وهناك إنجازات كثيرة في هذا الملف لم يسبق لها مثيل، لذلك فمن الضروري اتخاذ ما يلزم بشأن إعادة تأهيل كافة الطرق.

وطالب البرلماني، وزارة النقل بوضع الطريق الرابط بين الطريق الدولي الساحلي وشارع ٤٥ بالإسكندرية، ضمن خطة التأهيل التي تقوم بها الوزارة، لاسيما وأن هذا الطريق يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.

محمد عبدالله زين تأهيل الطرق مجلس النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في غرق مركب تجاري بالبحيرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا