لجنة جديدة للمؤجلين.. رئيس "قيد الصحفيين" يكشف موقف غير المقبولين في لجنة تحت التمرين

كتب- مينا غالي:

كشف خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، موقف الصحفيين الذين تم رفضهم أو تأجيلهم خلال لجنة قيد تحت التمرين الأخيرة، والتي أعلنت نتيجتها أمس، وشهدت تأجيل ورفض عدد كبير من المتقدمين للجنة.

وقال ميري، لمصراوي، إن لجنة القيد تلتزم بالقانون واللائحة بشأن القيد، موضحًا أن قانون النقابة نص في مادته 14 على أنه "لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من أحد مستشاري محاكم الاستئناف تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وأحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا.

وأضاف ميري: "وبالتالي وفقًا للقانون، فإن من حق الزملاء المؤجلين أو المرفوضين التظلم خلال 30 يومًا، وفي حال عدم قبول تظلم المتقدم، إما أن ينتظر للجنة القيد الجديدة، أو يتقدم بطعن أمام لجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من قرار لجنة القيد الابتدائية، ولا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافية.

وأوضح ميري، أنه سيتم عقد لجنة قيد المشتغلين الجديدة في شهر يناير، وعقب الانتهاء منها، فإن لجنة القيد قد تتجه لعقد لجنة خاصة للصحفيين المؤجلين من لجنة تحت التمرين في شهر فبراير المقبل.