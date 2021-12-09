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وفد إسكان النواب يصل الضبعة.. وحمودة: مهمتنا حل مشكلات التجمعات القروية

01:18 م الخميس 09 ديسمبر 2021
وفد إسكان النواب يصل الضبعة.. وحمودة: مهمتنا حل مشكلات التجمعات القروية

النائب عماد سعد حمودة


كتب- نشأت علي:

وصل قبل قليل وفد برلماني برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى مدينة الضبعة بمرسى مطروح، لتفقد التجمعات القروية بالمدنية، والاستماع لمطالب الأهالي.

وقال النائب عماد سعد حمودة، إنه بناء على عدة طلبات إحاطة وصلت للجنة قرروا الذهاب بوفد برلماني لمعرفة احتياجات ومطالب الأهالي بمدينة الضبعة وخاصة منطقة التجمعات القروية، لبحث مدى إمكانية مساعدتهم بالتنسيق بين البرلمان والحكومة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان على أن الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائمة في الأساس على توفير حياة كريمة لكل مواطن، وأهم ركيزة في الحياة الكريمة هي توفير سكن ملائم.

مدينة الضبعة عماد سعد حمودة مرسى مطروح مجلس النواب

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