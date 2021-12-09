احتفالية الكباش.. شركة ميديا هب تكشف كواليس التحضيرات

كتب- مصراوي:

كشفت شركة ميديا هب (سعدي- جوهر) كواليس احتفالية طريق الكباش التي أقيمت يوم 25 نوفمبر الماضي بالأقصر وشاركت في تنظيمها مع وزارة السياحة والآثار.

ونشرت ميديا هب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يكشف تحضيرات فريق العمل التي استغرقت عدة أيام وساعات طويلة من أجل خروج الحدث التاريخي بهذا المستوى العالمي من صناعة وتنفيذ أيادي مصرية.

وأشاد المصريون والعرب وشعوب من مختلف الجنسيات بما قدمته ولازالت تقدمه الحضارة المصرية القديمة للإنسانية.

وبدأت احتفالية طريق الكباش بجولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المرجع التاريخي لطريق الكباش وأهمية الترميمات التي شهدتها الأقصر في الفترة الأخيرة.

وخلال الاحتفالية تم إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون مع انطلاقة أضواء الليزر بالتزامن مع تحرك 3 ذهبيات عائمة صُممت على الطراز الفرعوني وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية: آمون وموت وخنسو.

وتميزت الاحتفالية بأنها قدمت مدينة الاقصر في ثوبها الجديد بعد تجديدات التي شهدتها مؤخراً منها كورنيش النيل باستعراض المعابد الأثرية والمناظر الطبيعية لنيل، وبتقديم فيلم تسجيلي قصير يحكي اكتشافات وتاريخ مدينة الأقصر بمشاركة عدد من النجوم منهم أسماء أبواليزيد، وسلمى أبوضيف، وعمرو وهبة، ورامي عاشور.

وقدم الفنان محمد حماقي أغنية بلدنا حلوة مع الفنانة لارا إسكندر والتي شاركته الغناء باللغة الأجنبية وتألقت الفنانة هايدي موسى من خلال تقديمها أنشودة آمون والتي حازت على إعجاب واستحسان الجمهور بقيادة المايسترو نادر عباسي.

جدير بالذكر أن مصر شهدت حفلا أسطوريا لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث انطلق من ناحية الشمال وشارك فيه ما يقرب من 400 شاب، مع تزيين المراكب المقدسة لثالوث طيبة، وانطلق الحفل من معبد خونسو بالكرنك، ثم نحو معبد الأقصر، وجاء ذلك ضمن خطة التطوير الكبرى للطريق بعد ردمه لسنوات.