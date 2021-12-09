"إسكان النواب" تتفقد المشروعات القومية بالضبعة والعلمين

كتب- نشأت علي:

يواصل وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، زيارته التفقدية لمحافظة مرسى مطروح، حيث يقوم بجولة اليوم في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وقال النائب عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، إن اللجنة حريصة على تفقد المشروعات القومية والاستماع إلى مطالب الأهالي ودور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تجاه تلك المطالب.

وأضاف حمودة: بعدما استمعنا إلى مطالب أهالي مطروح وناقشنا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح سنقوم بإعداد تقرير بتوصيات محددة للحكومة ومتابعة سرعة تنفيذ هذه المطالب.

وأكد رئيس لجنة الإسكان على أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لن يتأخر في تنفيذ تلك المطالب خاصة وأنها مطالب تهم الحياة اليومية للمواطن وتساهم في تحقيق التنمية.

وتابع حمودة: اليوم سيتفقد الوفد البرلماني مدينة العلمين الجديدة للوقوف على آخر ماتم التوصل إليه من أعمال على أرض الواقع، فهذه المدينة توليها الدولة اهتماما خاصا وهي بحق خير شاهد على انطلاقة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حمودة أن اللجنة ستتفقد اليوم أيضا التجمعات القروية بمدينة الضبعة لمعرفة احتياجات الأهالي في هذه المنطقة من أرض مصر.