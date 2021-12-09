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عمالة الأطفال.. تضامن النواب تعلق على قرار الحكومة بتغليظ العقوبات

12:40 م الخميس 09 ديسمبر 2021
عمالة الأطفال.. تضامن النواب تعلق على قرار الحكومة بتغليظ العقوبات

تعبيرية

كتب- نشأت علي:

أعلن المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، تأييده لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، لتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأكد المير، في بيان، الخميس، على أن القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات بشأن مخالفات تشغيل الأطفال بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه مع تعدد الغرامة بتعدد العمال ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ووجه النائب التحية لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على هذه التعديلات التشريعية المهمة لحماية الأطفال وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال.

يذكر أن المواد التي ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يوميا، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

عمالة الأطفال مجلس النواب تضامن النواب حسن المير

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